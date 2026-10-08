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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Ánkabút Ayah 14
Al-Ánkabút
14
29:14
ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون ١٤
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًۭا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَـٰلِمُونَ ١٤
وَلَقَدۡ
ﲸ
أَرۡسَلۡنَا
ﲹ
نُوحًا
ﲺ
إِلَىٰ
ﲻ
قَوۡمِهِۦ
ﲼ
فَلَبِثَ
ﲽ
فِيهِمۡ
ﲾ
أَلۡفَ
ﲿ
سَنَةٍ
ﳀ
إِلَّا
ﳁ
خَمۡسِينَ
ﳂ
عَامٗا
ﳃ
فَأَخَذَهُمُ
ﳄ
ٱلطُّوفَانُ
ﳅ
وَهُمۡ
ﳆ
ظَٰلِمُونَ
ﳇ
١٤
ﳈ
Envié a Noé a su pueblo y permaneció entre ellos mil años menos cincuenta. Los sorprendió el diluvio mientras cometían injusticias.
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