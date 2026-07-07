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51:43
وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين ٤٣
وَفِى ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا۟ حَتَّىٰ حِينٍۢ ٤٣

٤٣

También en el pueblo de Zamud. Se les dijo: “Disfruten transitoriamente”.
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