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Ad-Dzáriyát
42
51:42
ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم ٤٢
مَا تَذَرُ مِن شَىْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ ٤٢
مَا
تَذَرُ
مِن
شَيۡءٍ
أَتَتۡ
عَلَيۡهِ
إِلَّا
جَعَلَتۡهُ
كَٱلرَّمِيمِ
٤٢
que todo lo que alcanzaba lo transformaba en polvo.
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ }
أي: كالرميم البالية، فالذي أهلكهم على قوتهم وبطشهم، دليل على
[كمال]
قوته واقتداره، الذي لا يعجزه شيء، المنتقم ممن عصاه.