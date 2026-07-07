Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
51:41
وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ٤١
وَفِى عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ٤١

٤١

Y también en el pueblo de ‘Ad[1]. Envié contra ellos un viento devastador, 1
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.