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51:37
وتركنا فيها اية للذين يخافون العذاب الاليم ٣٧
وَتَرَكْنَا فِيهَآ ءَايَةًۭ لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٣٧

٣٧

Allí dejé un signo para que reflexionen quienes tienen temor del castigo doloroso.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.