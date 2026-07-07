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Ad-Dzáriyát
36
51:36
فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ٣٦
فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍۢ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٣٦
فَمَا
وَجَدۡنَا
فِيهَا
غَيۡرَ
بَيۡتٖ
مِّنَ
ٱلۡمُسۡلِمِينَ
٣٦
Solo había un hogar de creyentes[1].
1
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
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العربية
Al-Sa'di
Это был дом Лута, все обитатели которого были верующими, кроме жены самого Лута, которая оказалась в числе тех, кому было суждено погибнуть.