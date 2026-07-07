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Ad-Dzáriyát
34
51:34
مسومة عند ربك للمسرفين ٣٤
مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ٣٤
مُّسَوَّمَةً
عِندَ
رَبِّكَ
لِلۡمُسۡرِفِينَ
٣٤
marcadas por orden de tu Señor para los trasgresores.
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Al-Sa'di
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 51:34 hasta 51:35
Этим грешным народом был народ Лута, который отверг Божьего посланника, поклонялся ложным богам и совершал омерзительный содомский грех, которого не делал никто прежде. За их нечестие и беззаконие Аллах велел забросать их камнями, на каждом из которых было записано имя того, кому этот камень предназначался. Ибрахим принялся защищать народ Лута в надежде, что Аллах отсрочит их наказание, и ангелы сказали ему: «О Ибрахим (Авраам)! Оставь споры, ибо твой Господь уже отдал приказ, и их постигнут неотвратимые мучения» (11:76).