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51:34
مسومة عند ربك للمسرفين ٣٤
مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ٣٤

٣٤

marcadas por orden de tu Señor para los trasgresores.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.