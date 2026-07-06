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Ad-Dzáriyát
31
51:31
۞ قال فما خطبكم ايها المرسلون ٣١
۞ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ٣١
۞ قَالَ
فَمَا
خَطۡبُكُمۡ
أَيُّهَا
ٱلۡمُرۡسَلُونَ
٣١
Dijo [Abraham]: “¡Oh, emisarios! ¿Cuál es su misión?”
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.