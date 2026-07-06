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Ad-Dzáriyát
29
51:29
فاقبلت امراته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم ٢٩
فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُۥ فِى صَرَّةٍۢ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌۭ ٢٩
فَأَقۡبَلَتِ
ٱمۡرَأَتُهُۥ
فِي
صَرَّةٖ
فَصَكَّتۡ
وَجۡهَهَا
وَقَالَتۡ
عَجُوزٌ
عَقِيمٞ
٢٩
Entonces, su mujer dio un grito de sorpresa y, abofeteándose el rostro, dijo: “¡Pero si ya soy una anciana estéril!”
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Al-Sa'di
Услышав приятную новость, жена Ибрахима вышла к гостям и от радости принялась кричать и бить себя по лицу. Это свидетельствует о том, что женщины часто ведут себя непредсказуемо и вопреки всякой логике. Она воскликнула: «Неужели у меня будет ребенок?! В моем возрасте женщины не могут рожать, да и сама я - бесплодна». В этом аяте упоминаются две причины, по которым жена Ибрахима не могла родить ребенка. В суре «Худ» названа третья причина: «Она сказала: “Горе мне! Неужели я рожу? Ведь я - старуха, и мой муж - старик”» (11:72).