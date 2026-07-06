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Ad-Dzáriyát
29
51:29
فاقبلت امراته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم ٢٩
فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُۥ فِى صَرَّةٍۢ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌۭ ٢٩
فَأَقۡبَلَتِ
ٱمۡرَأَتُهُۥ
فِي
صَرَّةٖ
فَصَكَّتۡ
وَجۡهَهَا
وَقَالَتۡ
عَجُوزٌ
عَقِيمٞ
٢٩
Entonces, su mujer dio un grito de sorpresa y, abofeteándose el rostro, dijo: “¡Pero si ya soy una anciana estéril!”
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[
فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (٢٩)
] خێزانهكهیشی لهسهرسوڕماندا به قیژان و بانگ كردن و هاوار كردنهوه هات و دای به رووی خۆیداو وتی: من له گهنجیدا منداڵم نهبووه ئێستا چۆن لهم تهمهنه پیرییه كه پیرهژنێكی نهزۆكم منداڵم ئهبێ، وتراوه تهمهنى(٩٠) یان (٩٩) ساڵ بووه، تهمهنى ئیبڕاهیم -
صلی الله علیه وسلم
- (١٠٠) یان (١٢٠) ساڵ بووه.