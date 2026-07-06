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Ad-Dzáriyát
29
51:29
فاقبلت امراته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم ٢٩
فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُۥ فِى صَرَّةٍۢ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌۭ ٢٩
فَأَقۡبَلَتِ
ٱمۡرَأَتُهُۥ
فِي
صَرَّةٖ
فَصَكَّتۡ
وَجۡهَهَا
وَقَالَتۡ
عَجُوزٌ
عَقِيمٞ
٢٩
Entonces, su mujer dio un grito de sorpresa y, abofeteándose el rostro, dijo: “¡Pero si ya soy una anciana estéril!”
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السعدي Al-Sa'di
فلما سمعت المرأة البشارة
{ أقبلت }
فرحة مستبشرة
{ فِي صَرَّةٍ }
أي: صيحة
{ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا }
وهذا من جنس ما يجري من لنساء عند السرور
[ونحوه]
من الأقوال والأفعال المخالفة للطبيعة والعادة،
{ وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ }
أي: أنى لي الولد، وأنا عجوز، قد بلغت من السن، ما لا تلد معه النساء، ومع ذلك، فأنا عقيم، غير صالح رحمي للولادة أصلاً، فثم مانعان، كل منهما مانع من الولد،
وقد ذكرت المانع الثالث في سورة هود بقولها:
{ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ }