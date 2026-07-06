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51:29
فاقبلت امراته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم ٢٩
فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُۥ فِى صَرَّةٍۢ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌۭ ٢٩

٢٩

Entonces, su mujer dio un grito de sorpresa y, abofeteándose el rostro, dijo: “¡Pero si ya soy una anciana estéril!”
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