Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Ad-Dzáriyát
28
51:28
فاوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم ٢٨
فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةًۭ ۖ قَالُوا۟ لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَـٰمٍ عَلِيمٍۢ ٢٨
فَأَوۡجَسَ
مِنۡهُمۡ
خِيفَةٗۖ
قَالُواْ
لَا
تَخَفۡۖ
وَبَشَّرُوهُ
بِغُلَٰمٍ
عَلِيمٖ
٢٨
y sintió temor de ellos. Pero le dijeron: “No temas”, y le albriciaron que tendría un hijo dotado de sabiduría[1].
1
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً
] وه كاتێك كه بینی ناخۆن ههستی به ترس كرد لێیان لهبهر ئهوهی كهسێك نمهكی كهسێكی نهكردایه مانای وایه كه بۆ خێر نههاتووهو بۆ شهڕو خراپه هاتووه [
قَالُوا لَا تَخَفْ
] ئهوانیش كه زانیان لێیان ترسا، وتیان: مهترسێ ئهی ئیبراهیم -
صلی الله علیه وسلم
- [
وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (٢٨)
] خۆیان پێ ناساند كه ئێمه مهلائیكهتین لهلای خوای گهورهوه هاتووین وه موژدهیان پێدا به منداڵێكی زانا كه ئیسحاق بوو.