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Ad-Dzáriyát
28
51:28
فاوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم ٢٨
فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةًۭ ۖ قَالُوا۟ لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَـٰمٍ عَلِيمٍۢ ٢٨
فَأَوۡجَسَ
مِنۡهُمۡ
خِيفَةٗۖ
قَالُواْ
لَا
تَخَفۡۖ
وَبَشَّرُوهُ
بِغُلَٰمٍ
عَلِيمٖ
٢٨
y sintió temor de ellos. Pero le dijeron: “No temas”, y le albriciaron que tendría un hijo dotado de sabiduría[1].
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Tafseer Jalalayn
﴿فَأَوۡجَسَ﴾ أَضْمَرَ فِي نَفْسه ﴿مِنۡهُمۡ خِیفَةࣰۖ قَالُوا۟ لَا تَخَفۡۖ﴾ إنَّا رُسُل رَبّك ﴿وَبَشَّرُوهُ بِغُلَـٰمٍ عَلِیمࣲ ٢٨﴾ ذِي عِلْم كَثِير وَهُوَ إسْحَاق كَمَا ذُكِرَ فِي هُود