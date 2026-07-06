Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
51:28
فاوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم ٢٨
فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةًۭ ۖ قَالُوا۟ لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَـٰمٍ عَلِيمٍۢ ٢٨

٢٨

y sintió temor de ellos. Pero le dijeron: “No temas”, y le albriciaron que tendría un hijo dotado de sabiduría[1]. 1
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.