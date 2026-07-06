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Ad-Dzáriyát
26
51:26
فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين ٢٦
فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ فَجَآءَ بِعِجْلٍۢ سَمِينٍۢ ٢٦
فَرَاغَ
إِلَىٰٓ
أَهۡلِهِۦ
فَجَآءَ
بِعِجۡلٖ
سَمِينٖ
٢٦
Y rápidamente se fue a preparar con su familia el mejor de sus terneros,
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Akaondoka kwa siri na akaelekea kwa watu wa nyumbani kwake akamlenga ndama mnono akamchinja, akamchoma