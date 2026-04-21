Máriam
9
19:9
قال كذالك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شييا ٩
قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌۭ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًۭٔا ٩
Dijo [el ángel]: “Así será, pues tu Señor dice: ‘Eso es fácil para Mí, te he creado antes, cuando no existías’”.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Al-Qurtubi
قوله تعالى : قال كذلك قال ربك هو علي هين أي قال له الملك كذلك قال ربك والكاف في موضع رفع ؛ أي الأمر كذلك ؛ أي كما قيل لك : هو علي هين . قال الفراء : خلقه علي هين .وقد خلقتك من قبل أي من قبل يحيى . وهذه قراءة أهل المدينة والبصرة وعاصم . وقرأ سائر الكوفيين ( وقد خلقناك ) بنون وألف بالجمع على التعظيم . والقراءة الأولى أشبه بالسواد .ولم تك شيئا أي كما خلقك الله تعالى بعد العدم ولم تك شيئا موجودا ، فهو القادر على خلق يحيى وإيجاده .
