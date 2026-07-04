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Yusuf
75
12:75
قالوا جزاوه من وجد في رحله فهو جزاوه كذالك نجزي الظالمين ٧٥
قَالُوا۟ جَزَٰٓؤُهُۥ مَن وُجِدَ فِى رَحْلِهِۦ فَهُوَ جَزَٰٓؤُهُۥ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلظَّـٰلِمِينَ ٧٥
قَالُواْ
جَزَٰٓؤُهُۥ
مَن
وُجِدَ
فِي
رَحۡلِهِۦ
فَهُوَ
جَزَٰٓؤُهُۥۚ
كَذَٰلِكَ
نَجۡزِي
ٱلظَّٰلِمِينَ
٧٥
Joseph’s brothers responded, “The price will be ˹the enslavement of˺ the one in whose bag the cup is found. That is how we punish the wrongdoers.”
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Al-Sa'di
Египтяне спросили: «Как нам наказать вора, если вы говорите неправду?» Братья ответили: «Если вы обнаружите пропажу среди вещей одного из нас, то вор будет отдан в рабство хозяину чаши. Таким образом мы наказываем несправедливых людей». Согласно их религии, если удавалось доказать факт воровства, то вор попадал в рабство к тому человеку, которого он пытался обокрасть.