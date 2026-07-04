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Yusuf
67
12:67
وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ٦٧
وَقَالَ يَـٰبَنِىَّ لَا تَدْخُلُوا۟ مِنۢ بَابٍۢ وَٰحِدٍۢ وَٱدْخُلُوا۟ مِنْ أَبْوَٰبٍۢ مُّتَفَرِّقَةٍۢ ۖ وَمَآ أُغْنِى عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ ۖ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ٦٧
وَقَالَ
يَٰبَنِيَّ
لَا
تَدۡخُلُواْ
مِنۢ
بَابٖ
وَٰحِدٖ
وَٱدۡخُلُواْ
مِنۡ
أَبۡوَٰبٖ
مُّتَفَرِّقَةٖۖ
وَمَآ
أُغۡنِي
عَنكُم
مِّنَ
ٱللَّهِ
مِن
شَيۡءٍۖ
إِنِ
ٱلۡحُكۡمُ
إِلَّا
لِلَّهِۖ
عَلَيۡهِ
تَوَكَّلۡتُۖ
وَعَلَيۡهِ
فَلۡيَتَوَكَّلِ
ٱلۡمُتَوَكِّلُونَ
٦٧
He then instructed ˹them˺, “O my sons! Do not enter ˹the city˺ all through one gate, but through separate gates.
1
I cannot help you against ˹what is destined by˺ Allah in the least. It is only Allah Who decides. In Him I put my trust. And in Him let the faithful put their trust.”
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Al-Sa'di
Отправляя сыновей в путешествие, Йакуб сказал: «Когда приедете в Египет, то не входите в город через одни ворота, а входите через разные ворота. Вас много, и я боюсь, что люди могут вас сглазить, позавидовав тому, что все вы являетесь сыновьями одного человека. Больше я ничем не могу помочь вам, ибо ничто не способно предотвратить предопределенное Аллахом. Он предопределяет и выносит решения, и эти решения непременно исполняются. Я уповаю только на Него и не полагаюсь на то, что мое завещание может уберечь вас от вреда. Воистину, благодаря упованию можно обрести желаемое благо и уберечься от любых неприятностей».