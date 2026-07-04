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Taha
82
20:82
واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى ٨٢
وَإِنِّى لَغَفَّارٌۭ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًۭا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ٨٢
وَإِنِّي
لَغَفَّارٞ
لِّمَن
تَابَ
وَءَامَنَ
وَعَمِلَ
صَٰلِحٗا
ثُمَّ
ٱهۡتَدَىٰ
٨٢
But I am truly Most Forgiving to whoever repents, believes, and does good, then persists on ˹true˺ guidance.”
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Al-Sa'di
Аллах прощает и милует каждого, кто раскаялся в неверии, ереси и грехах, уверовал в Него, ангелов, Писания, посланников и Судный день, кто начал душой и телом совершать благодеяния и говорить только благие слова, кто последовал прямым путем благородного Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и стал руководствоваться заповедями правой веры. Такому человеку будут прощены все совершенные ранее прегрешения, потому что он воспользовался величайшим способом обретения Божьей милости и прощения, который объединяет в себе все остальные способы достижения этой цели. Воистину, покаяние смывает совершенные ранее грехи, вера и обращение в ислам сокрушают исповедуемое ранее неверие, праведные деяния искупают прегрешения. Для того чтобы встать на прямой путь, обратившийся в ислам должен изучать религию Аллаха и размышлять над кораническими аятами и хадисами Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, постигать их прекрасный смысл и поступать строго в соответствии с приобретенными знаниями, призывать людей к истинной религии и отвергать ересь, неверие и заблуждение, бороться на пути Аллаха и при необходимости совершать переселение, а также выполнять все остальные требования божественного руководства. Благодаря этому человек искупает свои прегрешения и достигает желанной цели.