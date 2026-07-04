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Taha
80
20:80
يا بني اسراييل قد انجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى ٨٠
يَـٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ قَدْ أَنجَيْنَـٰكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَٰعَدْنَـٰكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ ٨٠
يَٰبَنِيٓ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
قَدۡ
أَنجَيۡنَٰكُم
مِّنۡ
عَدُوِّكُمۡ
وَوَٰعَدۡنَٰكُمۡ
جَانِبَ
ٱلطُّورِ
ٱلۡأَيۡمَنَ
وَنَزَّلۡنَا
عَلَيۡكُمُ
ٱلۡمَنَّ
وَٱلسَّلۡوَىٰ
٨٠
O Children of Israel! We saved you from your enemy, and made an appointment with you
1
on the right side of Mount Ṭûr, and sent down to you manna and quails,
2
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Rebar Kurdish Tafsir
[
يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ
] ئهی بهنی ئیسرائیل ئێوهمان ڕزگار كرد له دوژمنهكهتان كه فیرعهون بوو [
وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ
] وه بهڵێنیمان پێدان لهلای كێوی (طور) كه كۆمهڵێك لهگهڵ خۆیدا ههڵبژێرێ و بیانبات بۆ ئهوێ، لهوێ خواى گهوره قسهى لهگهڵ موسادا -
صلی الله علیه وسلم
- كردو تهوراتى پێ بهخشى [
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى (٨٠)
] (الْمَنَّ) واته: گهزۆی شیرینمان له ئاسمانهوه بۆ دابهزاندن، وه (السَّلْوَى) سوێسكه، یاخود ههنگوینمان پێ بهخشین.