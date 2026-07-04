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Taha
74
20:74
انه من يات ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ٧٤
إِنَّهُۥ مَن يَأْتِ رَبَّهُۥ مُجْرِمًۭا فَإِنَّ لَهُۥ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ٧٤
إِنَّهُۥ
مَن
يَأۡتِ
رَبَّهُۥ
مُجۡرِمٗا
فَإِنَّ
لَهُۥ
جَهَنَّمَ
لَا
يَمُوتُ
فِيهَا
وَلَا
يَحۡيَىٰ
٧٤
Whoever comes to their Lord as an evildoer will certainly have Hell, where they can neither live nor die.
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Tafseer Jalalayn
قال تعالى ﴿إِنَّهُۥ مَن یَأۡتِ رَبَّهُۥ مُجۡرِمࣰا﴾ كَافِرًا كَفِرْعَوْن ﴿فَإِنَّ لَهُۥ جَهَنَّمَ لَا یَمُوتُ فِیهَا﴾ فَيَسْتَرِيح ﴿وَلَا یَحۡیَىٰ ٧٤﴾ حياة تنفعه