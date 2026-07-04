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Taha
71
20:71
قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولاصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى ٧١
قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُۥ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُۥ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ ۖ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَـٰفٍۢ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِى جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَابًۭا وَأَبْقَىٰ ٧١
قَالَ
ءَامَنتُمۡ
لَهُۥ
قَبۡلَ
أَنۡ
ءَاذَنَ
لَكُمۡۖ
إِنَّهُۥ
لَكَبِيرُكُمُ
ٱلَّذِي
عَلَّمَكُمُ
ٱلسِّحۡرَۖ
فَلَأُقَطِّعَنَّ
أَيۡدِيَكُمۡ
وَأَرۡجُلَكُم
مِّنۡ
خِلَٰفٖ
وَلَأُصَلِّبَنَّكُمۡ
فِي
جُذُوعِ
ٱلنَّخۡلِ
وَلَتَعۡلَمُنَّ
أَيُّنَآ
أَشَدُّ
عَذَابٗا
وَأَبۡقَىٰ
٧١
Pharaoh threatened, “How dare you believe in him before I give you permission? He must be your master who taught you magic. I will certainly cut off your hands and feet on opposite sides, and crucify you on the trunks of palm trees. You will really see whose punishment is more severe and more lasting.”
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{فیرعەون هەڕەشە دەكات} [
قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ
] فیرعهون وتی: ئایا ئێوه ئیمانتان پێی هێنا پێش ئهوهی كه من مۆڵهتتان بدهم و ئیزنتان بدهم [
إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ
] موسا گهورهو مامۆستاكهتان بوو كه فێره سیحری كردن ( واى وت بۆ ئهوهی گومان بۆ خهڵكى دروست بكات و موسڵمان نهبن) [
فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ
] پاشان ههڕهشهی لێ كردن و ترساندیانی و وتی: ئهبێ دهستی ڕاست و پێی چهپتان ببڕمهوه [
وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ
] وه ئهبێ بهسهر ئهو دار خورمایانهوه ههڵتانبواسم و له خاچتان بدهم (یهكهم كهس بووه بهم شێوازه سزاى خهڵكى داوه) [
وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى (٧١)
] ئهو كاته ئهزانن سزای كاممان سهختترهو بهردهوامترهو ئهمێنێتهوه.