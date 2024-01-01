политика конфиденциальности

Quran Foundation, Inc. (включая Quran.com) — это некоммерческая организация 501(c)(3), которая стремится дать возможность каждому человеку извлечь пользу из Корана. Quran Foundation, Inc. ценит и уважает конфиденциальность всех наших пользователей.

Сбор информации

Мы собираем определенную личную информацию от пользователей, которые решили создать учетную запись на Quran.com. Эта информация может включать:



Адрес электронной почты : мы собираем ваш адрес электронной почты, чтобы облегчить процесс создания учетной записи и для целей связи, связанных с вашей учетной записью, включая восстановление учетной записи и уведомления безопасности.

Использование личной информации

Мы используем личную информацию, которую мы собираем, для следующих целей:



Создание учетной записи и управление ею : Ваш адрес электронной почты используется для создания и управления вашей учетной записью на нашем веб-сайте. Это позволяет вам войти в систему, получить доступ к своим настройкам и сохранить свои закладки и историю чтения.

Персонализация : мы можем использовать вашу историю чтения, чтобы предоставлять персонализированные рекомендации и предложения, основанные на ваших предпочтениях и интересах.

Данные журнала

Мы собираем информацию, которую ваш браузер отправляет каждый раз, когда вы посещаете наш Сервис («Данные журнала»). Эти данные журнала могут включать в себя такую информацию, как адрес интернет-протокола («IP») вашего компьютера, тип браузера, версия браузера, страницы нашего Сервиса, которые вы посещаете, время и дата вашего посещения, время, проведенное на этих страницах, и другую информацию. статистика.

Коммуникация

Мы можем использовать ваш адрес электронной почты для отправки вам важных обновлений, информационных бюллетеней или уведомлений, связанных с нашими услугами, контентом и т. д. У вас будет возможность отказаться от подписки на эти сообщения в любое время.

Права на защиту данных

Право на доступ: Вы имеете право запросить у Фонда Корана копии ваших личных данных. Мы можем взимать с вас небольшую плату за эту услугу.



Право на исправление : Вы имеете право потребовать от Фонда Корана исправить любую информацию, которую вы считаете неточной. Вы также имеете право попросить Фонд Корана дополнить информацию, которую вы считаете неполной.



Право на удаление: Вы имеете право потребовать, чтобы Фонд Корана удалил ваши личные данные при определенных условиях.



Право на ограничение обработки: Вы имеете право потребовать, чтобы Фонд Корана ограничил обработку ваших личных данных при определенных условиях.



Право возражать против обработки : Вы имеете право возражать против обработки ваших личных данных Фондом Корана при определенных условиях.



Право на переносимость данных : вы имеете право потребовать от Фонда Корана передать собранные нами данные другой организации или непосредственно вам при определенных условиях. .

Безопасность данных

Мы принимаем соответствующие меры для защиты вашей личной информации от несанкционированного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. Мы используем стандартные отраслевые протоколы безопасности и применяем физические, электронные и управленческие меры безопасности для обеспечения конфиденциальности и целостности ваших данных.

Обмен данными

Мы не продаем, не обмениваем и не сдаем в аренду вашу личную информацию третьим лицам.

Анализ данных

Мы используем Google Analytics, чтобы убедиться, что сайт продолжает работать должным образом, а также чтобы знать, над какими функциями следует работать в первую очередь и т. д. Эта информация является анонимной, и мы не отслеживаем ее до какого-либо конкретного человека.

Удаление данных

Чтобы обеспечить вашу конфиденциальность и контроль над вашей личной информацией, мы предлагаем простой процесс удаления учетной записи. Когда вы решите удалить свою учетную запись, все связанные личные данные будут автоматически и навсегда удалены из наших систем. Вы можете инициировать удаление учетной записи, зайдя на страницу своего профиля. После инициирования удаления ваши личные данные будут безопасно удалены с наших серверов в течение разумного периода времени.

Использование файлов cookie

Quran.com использует файлы cookie для улучшения вашего просмотра, предоставления персонализированного контента и анализа трафика веб-сайта. Заходя на наш веб-сайт и используя его, вы соглашаетесь на использование файлов cookie в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности.





Типы файлов cookie, которые мы используем:

Необходимые файлы cookie: эти файлы cookie необходимы для правильного функционирования нашего веб-сайта и включают основные функции, такие как навигация по страницам и доступ к безопасные районы. Они не собирают никакой личной информации. Без этих файлов cookie некоторые части веб-сайта могут работать неправильно.

Аналитические и эксплуатационные файлы cookie: мы используем эти файлы cookie для сбора информации о том, как посетители используют наш веб-сайт, включая количество посетителей, страницы, которые они посещают, и время, проведенное на каждой странице. Эти данные помогают нам анализировать и улучшать производительность и функциональность нашего веб-сайта. Эти файлы cookie не идентифицируют вас лично; все данные агрегированы и анонимны.

Связаться с нами

Если у > есть какие-либо вопросы, опасения или пожелания относительно настоящей Политики конфиденциальности или обработки вашей личной информации, свяжитесь с нами < здесь < > Используя наш веб-сайт, вы подтверждаете, что прочитали и поняли настоящую Политику конфиденциальности, и даете согласие на сбор, использование и раскрытие вашей личной информации, как описано.