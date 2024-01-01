О нас

Quran.com был основан в 1995 году. Цель веб-сайта - облегчить каждому чтение, изучение и изучение Корана. Проект с открытым исходным кодом построен в результате сотрудничества между членами основной команды и командой Tarteel .

Кредиты

Этот проект был бы невозможен без множества библиотек и проектов с открытым исходным кодом, которые мы использовали: