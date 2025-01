política de Privacidade

Quran Foundation, Inc. (que inclui Quran.com) é uma organização sem fins lucrativos 501(c)(3) que se esforça para capacitar cada ser humano a se beneficiar do Alcorão. Quran Foundation, Inc. valoriza e respeita a privacidade de todos os nossos usuários.

Coleta de informações

Coletamos certas informações pessoais de usuários que optam por criar uma conta no Quran.com. Essas informações podem incluir:



Endereço de e-mail : coletamos seu endereço de e-mail para facilitar o processo de criação da conta e para fins de comunicação relacionados à sua conta, incluindo recuperação de conta e notificações de segurança.

Uso de informações pessoais

Usamos as informações pessoais que coletamos para os seguintes propósitos:



Criação e gerenciamento de conta : Seu endereço de e-mail é usado para criar e gerenciar sua conta em nosso site. Ele permite que você faça login, acesse suas configurações e armazene seus favoritos e histórico de leitura.

Personalização : Podemos usar seu histórico de leitura para fornecer recomendações e sugestões personalizadas com base em suas preferências e interesses.

Dados de registro

Coletamos informações que seu navegador envia sempre que você visita nosso Serviço (“Log Data”). Esses dados de registro podem incluir informações como o endereço do protocolo de Internet ("IP") do seu computador, tipo de navegador, versão do navegador, as páginas do nosso serviço que você visita, a hora e a data da sua visita, o tempo gasto nessas páginas e outros Estatisticas.

Comunicação

Podemos usar seu endereço de e-mail para enviar atualizações importantes, boletins informativos ou notificações relacionadas aos nossos serviços, conteúdo etc. Você poderá cancelar o recebimento dessas comunicações a qualquer momento.

Direitos de proteção de dados

O direito de acesso: Você tem o direito de solicitar à Quran Foundation cópias de seus dados pessoais. Poderemos cobrar uma pequena taxa por este serviço.



O direito à retificação : Você tem o direito de solicitar que a Quran Foundation corrija qualquer informação que você acredite ser imprecisa. Você também tem o direito de solicitar à Fundação Alcorão que complete as informações que você acredita estarem incompletas.



O direito de exclusão: Você tem o direito de solicitar que a Quran Foundation apague seus dados pessoais, sob certas condições.



O direito de restringir o processamento: Você tem o direito de solicitar que a Quran Foundation restrinja o processamento de seus dados pessoais, sob certas condições.



O direito de se opor ao processamento : Você tem o direito de se opor ao processamento de seus dados pessoais pela Quran Foundation, sob certas condições.



O direito à portabilidade de dados : Você tem o direito de solicitar que a Quran Foundation transfira os dados que coletamos para outra organização, ou diretamente para você, sob certas condições .

Segurança de dados

Tomamos as medidas apropriadas para proteger suas informações pessoais contra acesso não autorizado, alteração, divulgação ou destruição. Usamos protocolos de segurança padrão do setor e empregamos proteções físicas, eletrônicas e gerenciais para garantir a confidencialidade e a integridade de seus dados.

Compartilhamento de dados

Não vendemos, trocamos ou alugamos suas informações pessoais a terceiros.

Análise de dados

Usamos o Google Analytics para garantir que o site continue funcionando conforme o esperado e para saber quais recursos priorizar o trabalho etc. Essas informações são anônimas e não as rastreamos até nenhum indivíduo em particular.

Exclusão de dados

Para garantir sua privacidade e controle sobre suas informações pessoais, oferecemos um processo simples de exclusão de conta. Ao optar por excluir sua conta, todos os dados pessoais associados serão automaticamente e permanentemente removidos de nossos sistemas. Você pode iniciar a exclusão da conta acessando sua página de perfil. Assim que a exclusão for iniciada, seus dados pessoais serão excluídos com segurança de nossos servidores dentro de um prazo razoável.

Uso de Cookies

Quran.com emprega cookies para aprimorar sua experiência de navegação, fornecer conteúdo personalizado e analisar o tráfego do site. Ao acessar e usar nosso site, você concorda com o uso de cookies de acordo com esta Política de Privacidade.





Tipos de Cookies que Utilizamos:

Cookies Necessários: Esses cookies são essenciais para o bom funcionamento do nosso site e permitem recursos básicos, como navegação na página e acesso a áreas seguras. Eles não coletam nenhuma informação de identificação pessoal. Sem esses cookies, algumas partes do site podem não funcionar corretamente.

Cookies analíticos e de desempenho: utilizamos esses cookies para coletar informações sobre como os visitantes usam nosso site, incluindo o número de visitantes, as páginas visitadas e o tempo gasto em cada página. Esses dados nos ajudam a analisar e melhorar o desempenho e a funcionalidade do nosso site. Esses cookies não identificam você pessoalmente; todos os dados são agregados e anônimos.

Contate-nos

Se você tiver alguma dúvida, preocupação ou solicitação em relação a esta Política de Privacidade ou ao manuseio de suas informações pessoais, entre em contato conosco aqui . Ao usar nosso site, você reconhece que leu e entendeu esta Política de Privacidade e concorda com a coleta, uso e divulgação de suas informações pessoais conforme descrito.