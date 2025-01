Ajuda de desenvolvimento

Junte-se à Comunidade QDC de construtores e tecnólogos muçulmanos. Inscreva-se no Discord do Quran.com para participar e colaborar com a tecnologia islâmica líder na construção de comunidades. Junte-se à comunidade

Asalamu Alykom, Em primeiro lugar, muito obrigado pelo seu interesse em nos ajudar a desenvolver o Quran.com e seus projetos. Estamos muito animados para trabalhar com você!

Somos uma equipe de desenvolvedores, designers, gerentes de produto e pensadores que trabalham no Quran.com como voluntários. Alhamdulilah, fomos abençoados por trabalhar para algumas grandes empresas no Vale do Silício, Toronto e Emirados Árabes Unidos - e sentimos que isso é o mínimo que podemos fazer para ajudar nossa Ummah a avançar no aprendizado e no estudo de sua religião. Trabalhar no Quran.com é muito gratificante e que Allah recompense a todos nós (e recompense você) por nossos esforços.

Temos vários projetos hospedados no Github. Você pode encontrá-los todos aqui . Mas para resumi-los:

Normalmente usamos projetos Github como a fonte para o que trabalhar a seguir, o que está por vir e quais bugs existem que precisam ser resolvidos. Por exemplo, este url contém uma lista de bugs, coisas para as quais precisamos de ajuda e recursos futuros.

Se você tiver alguma dúvida ou quiser entrar em contato com os mantenedores, escreva um problema! Entraremos em contato com você assim que pudermos, inshAllah.

Obrigado por ler! Esperamos ver você cometer algum código!

- equipe Quran.com