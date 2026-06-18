Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Muhammad
16
47:16
ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا اولايك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم ١٦
وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰٓ إِذَا خَرَجُوا۟ مِنْ عِندِكَ قَالُوا۟ لِلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوٓا۟ أَهْوَآءَهُمْ ١٦
ﲦ
ﲧ
ﲨ
ﲩ
ﲪ
ﲫ
ﲬ
ﲭ
ﲮ
ﲯ
ﲰ
ﲱ
ﲲ
ﲳ
ﲴ
ﲵﲶ
ﲷ
ﲸ
ﲹ
ﲺ
ﲻ
ﲼ
ﲽ
ﲾ
ﲿ
There are some of them who listen to you ˹O Prophet˺, but when they depart from you, they say ˹mockingly˺ to those ˹believers˺ gifted with knowledge, “What did he just say?” These are the ones whose hearts Allah has sealed and who ˹only˺ follow their desires.
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ
] وه ههیانه له مونافیقان گوێ له تۆ ئهگرن ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- [
حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ
] تا له مهجلیسی تۆ دهرئهچن [
قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا
] به زانایانی صهحابه ئهڵێن: ئهوه ئێستا پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- باسی چی ئهكرد؟ لهبهر ئهوهی تێناگهن، یاخود وهكو گاڵتهپێكردن وا ئهڵێن [
أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ
] ئا ئهمانه خوای گهوره مۆری داوه بهسهر دڵیاندا له هیچ شتێك تێنهگهن [
وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (١٦)
] وه شوێنی ههواو ئارهزووی خۆیان كهوتوون.