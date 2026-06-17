Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Muhammad
15
47:15
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير اسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم ١٥
مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَآ أَنْهَـٰرٌۭ مِّن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِنٍۢ وَأَنْهَـٰرٌۭ مِّن لَّبَنٍۢ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُۥ وَأَنْهَـٰرٌۭ مِّنْ خَمْرٍۢ لَّذَّةٍۢ لِّلشَّـٰرِبِينَ وَأَنْهَـٰرٌۭ مِّنْ عَسَلٍۢ مُّصَفًّۭى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَمَغْفِرَةٌۭ مِّن رَّبِّهِمْ ۖ كَمَنْ هُوَ خَـٰلِدٌۭ فِى ٱلنَّارِ وَسُقُوا۟ مَآءً حَمِيمًۭا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ ١٥
ﱶ
ﱷ
ﱸ
ﱹ
ﱺﱻ
ﱼ
ﱽ
ﱾ
ﱿ
ﲀ
ﲁ
ﲂ
ﲃ
ﲄ
ﲅ
ﲆ
ﲇ
ﲈ
ﲉ
ﲊ
ﲋ
ﲌ
ﲍ
ﲎ
ﲏ
ﲐﲑ
ﲒ
ﲓ
ﲔ
ﲕ
ﲖ
ﲗ
ﲘ
ﲙﲚ
ﲛ
ﲜ
ﲝ
ﲞ
ﲟ
ﲠ
ﲡ
ﲢ
ﲣ
ﲤ
ﲥ
The description of the Paradise promised to the righteous is that in it are rivers of fresh water, rivers of milk that never changes in taste, rivers of wine delicious to drink, and rivers of pure honey. There they will ˹also˺ have all kinds of fruit, and forgiveness from their Lord. ˹Can they be˺ like those who will stay in the Fire forever, left to drink boiling water that will tear apart their insides?
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{خواردنهوهكانى بهههشت} [
مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ
] نمونهو سیفهتی ئهو بهههشتهی كه خوای گهوره بهڵێنی به كهسانی موتتهقی و لهخواترس داوه جۆرهها ڕووباری تیادایه له ئاو كه تێكنهچووهو نهگۆڕاوهو بۆگهن نهبووه [
وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ
] وه چهندهها ڕووباری تری تیادایه له شیر كه ئهمیش تامی نهگۆڕاوه وه شیرێكه لهوپهڕی پاكی و سافی و شیرینی و چهوری و سپێتییه [
وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ
] وه چهندهها ڕووباری تر له مهی كه ئهوانهی ئهیخۆنهوه تام و چێژو لهزهتی لێ ئهكهن وهكو مهی دونیا نیه كه تام و بۆنی ناخۆش بێت و مرۆڤـ توشی سهرئێشهو سك ئێشه بكات [
وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى
] وه چهندهها ڕووباری تر له ههنگوینی پاڵفتهكراو كه لهوپهڕی جوانی و پاكی و تام و بۆن خۆشیدایه [
وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
] وه ههموو بهروبووم و بهرههمێكیان بۆ ههیه لهبهههشتدا [
وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ
] وه لێخۆشبوونی خوای گهورهیان بۆ ههیه [
كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا
] ئایا كهسانێك لهم نازو نیعمهتانهی بهههشتدا بن وهكو كهسانێك وان بۆ ههمیشهیی و بهنهمری له ئاگری دۆزهخدان؟ وه كاتێك كه ئاویان پێ ئهدرێ ئاوێكی گهرمی كوڵاوی ناو ئاگری دۆزهخیان پێ ئهدرێ؟ [
فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ (١٥)
] كه ههموو گهدهیان ئهپچڕێنێ و ئهیتاوێنێتهوه لهبهر زۆر گهرمی، نهخێر یهكسان نین، كهواته كار بۆ بهههشت بكهن و خۆتان له دۆزهخ بپارێزن.