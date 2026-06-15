Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Maryam
26
19:26
فكلي واشربي وقري عينا فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمان صوما فلن اكلم اليوم انسيا ٢٦
فَكُلِى وَٱشْرَبِى وَقَرِّى عَيْنًۭا ۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًۭا فَقُولِىٓ إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّحْمَـٰنِ صَوْمًۭا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّۭا ٢٦
ﱁ
ﱂ
ﱃ
ﱄﱅ
ﱆ
ﱇ
ﱈ
ﱉ
ﱊ
ﱋ
ﱌ
ﱍ
ﱎ
ﱏ
ﱐ
ﱑ
ﱒ
ﱓ
ﱔ
So eat and drink, and put your heart at ease. But if you see any of the people, say, ‘I have vowed silence
1
to the Most Compassionate, so I am not talking to anyone today.’”
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَكُلِي وَاشْرَبِي
] له خورما تهڕهكه بخۆ و له ئاوهكه بخۆرهوه (هیچ شتێك وهكو خورماى تهڕ بۆ ئافرهتى زهیستان بهسوود نیه) [
وَقَرِّي عَيْنًا
] وه چاوڕۆشنابه پێی و خۆت له خهفهت دوورخهرهوه [
فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا (٢٦)
] وه ئهگهر ههر مرۆڤێكت بینی ئهوه به ئاماژه پێیان بڵێ: من نهزرم كردووه بۆ پهروهردگارم كه خۆم بگرمهوه له قسه كردن و ئهمڕۆ قسه لهگهڵ هیچ مرۆڤێكدا ناكهم (وتراوه له بهرۆژوو بوونى ئهواندا خواردن و قسه كردنیش حهرام بووه).