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Maryam
19
19:19
قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا ١٩
قَالَ إِنَّمَآ أَنَا۠ رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَـٰمًۭا زَكِيًّۭا ١٩
ﲃ
ﲄ
ﲅ
ﲆ
ﲇ
ﲈ
ﲉ
ﲊ
ﲋ
ﲌ
He responded, “I am only a messenger from your Lord, ˹sent˺ to bless you with a pure son.”
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ
] جبریل (عليه الصلاة والسلام) فهرمووی: من خراپهت تووش ناكهم بهڵكو من نێردراوی پهروهردگارتم بۆلات [
لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا (١٩)
] تا منداڵێكی پاكت پێ ببهخشم.