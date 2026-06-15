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Maryam
16
19:16
واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا ١٦
وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًۭا شَرْقِيًّۭا ١٦
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And mention in the Book ˹O Prophet, the story of˺ Mary when she withdrew from her family to a place in the east,
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Al-Sa'di
You are reading a tafsir for the group of verses 19:15 to 19:16
Йахья был защищен от сатаны, зла и наказания с момента своего рождения вплоть до наступления Судного дня. Это также означает, что он сумеет спастись от огненной Преисподней и ее ужасов и окажется в числе тех, кто попадет в обитель мира и благополучия. Мир и благословение Аллаха ему, его родителю и всем остальным Божьим посланникам! Боже, сделай нас одними из их верных последователей, ибо Ты - Щедрый и Великодушный! После упоминания о пророках Закарие и Йахье, история которых является одним из удивительных знамений Аллаха, Он поведал о еще более удивительной истории. Таким образом, начав с менее удивительного, Аллах перешел к более удивительному сказанию.