Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Hud
46
11:46
قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالن ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين ٤٦
قَالَ يَـٰنُوحُ إِنَّهُۥ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُۥ عَمَلٌ غَيْرُ صَـٰلِحٍۢ ۖ فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۖ إِنِّىٓ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَـٰهِلِينَ ٤٦
ﱁ
ﱂ
ﱃ
ﱄ
ﱅ
ﱆﱇ
ﱈ
ﱉ
ﱊ
ﱋﱌ
ﱍ
ﱎ
ﱏ
ﱐ
ﱑ
ﱒ
ﱓﱔ
ﱕ
ﱖ
ﱗ
ﱘ
ﱙ
ﱚ
ﱛ
Allah replied, “O Noah! He is certainly not of your family—he was entirely of unrighteous conduct. So do not ask Me about what you have no knowledge of! I warn you so you do not fall into ignorance.”
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ
] خوای گهوره فهرمووی: ئهی نوح با كوڕی تۆیش بێت به كهسوكاری تۆ ناژمێردرێت لهبهر ئهوهی كافر بووهو موسڵمانان كهسوكاری تۆن و من بهڵێنم دا كهسوكاره موسڵمانهكانت رزگار بكهم نهك كافران، (كهواته ئهگهر كوڕى پێغهمبهریش بیت ئیمان و كردهوهى چاكى خۆت نهبێت سودت پێناگهیهنێت، چ جاى ئهوهى بڵێیت من به نهسهب دهگهڕێمهوه سهر پێغهمبهرى خوا -
صلی الله علیه وسلم
- ) [
إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ
] ئهم داواكردنه كردهوهیهكی باش نیه كه تۆ داوا له من ئهكهی كوڕێكی كافرت ڕزگار بكهم، یاخود خوێندنهوهى تر (إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِح) یان كوڕهكهت كردهوهكانی باش نهبووه كافر بووه بۆیه لهناومان برد [
فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
] تۆ داوای شتێك له من مهكه كه زانیاریت پێی نیه [
إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (٤٦)
] من ئامۆژگاریت ئهكهم و ئاگادارت ئهكهمهوه له نهزانهكان نهبیت داوای شتێك نهكهیت كه له ڕهزامهندی خوای گهورهدا نهبێت.