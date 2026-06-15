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Hud
42
11:42
وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ٤٢
وَهِىَ تَجْرِى بِهِمْ فِى مَوْجٍۢ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُۥ وَكَانَ فِى مَعْزِلٍۢ يَـٰبُنَىَّ ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَـٰفِرِينَ ٤٢
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And ˹so˺ the Ark sailed with them through waves like mountains. Noah called out to his son, who stood apart, “O my dear son! Come aboard with us and do not be with the disbelievers.”
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السعدي Al-Sa'di
ثم وصف جريانها كأنا نشاهدها فقال:
{ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ }
أي: بنوح، ومن ركب معه
{ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ }
والله حافظها وحافظ أهلها
{ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ }
لما ركب، ليركب معه
{ وَكَانَ }
ابنه
{ فِي مَعْزِلٍ }
عنهم، حين ركبوا،
أي:
مبتعدا وأراد منه، أن يقرب ليركب،
فقال له:
{ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ }
فيصيبك ما يصيبهم.