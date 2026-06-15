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Hud
35
11:35
ام يقولون افتراه قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون ٣٥
أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُۥ فَعَلَىَّ إِجْرَامِى وَأَنَا۠ بَرِىٓءٌۭ مِّمَّا تُجْرِمُونَ ٣٥
ﲴ
ﲵ
ﲶﲷ
ﲸ
ﲹ
ﲺ
ﲻ
ﲼ
ﲽ
ﲾ
ﲿ
ﳀ
ﳁ
Or do they say, “He
1
has fabricated this ˹Quran˺!”? Say, ˹O Prophet,˺ “If I have done so, then I bear the burden of that sin! But I am free from your sinful accusation.”
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العربية
Tafseer Jalalayn
قال تعالى ﴿أَمۡ﴾ بل أ﴿یَقُولُونَ﴾ أَيْ كُفَّار مَكَّة ﴿ٱفۡتَرَىٰهُۖ﴾ اخْتَلَقَ مُحَمَّد الْقُرْآن ﴿قُلۡ إِنِ ٱفۡتَرَیۡتُهُۥ فَعَلَیَّ إِجۡرَامِی﴾ إثْمِي أَيْ عُقُوبَته ﴿وَأَنَا۠ بَرِیۤءࣱ مِّمَّا تُجۡرِمُونَ ٣٥﴾ مِنْ إجْرَامكُمْ فِي نِسْبَة الِافْتِرَاء إلَيَّ