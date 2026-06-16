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Ash-Shu'ara
98
26:98
اذ نسويكم برب العالمين ٩٨
إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٩٨
ﲔ
ﲕ
ﲖ
ﲗ
ﲘ
when we made you equal to the Lord of all worlds.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
tulipowafanya nyinyi kuwa ni sawa na Mola wa viumbe wote, Anayestahiki kuabudiwa, Peke Yake.