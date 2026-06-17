Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Ash-Shu'ara
112
26:112
قال وما علمي بما كانوا يعملون ١١٢
قَالَ وَمَا عِلْمِى بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١١٢
ﱁ
ﱂ
ﱃ
ﱄ
ﱅ
ﱆ
ﱇ
He responded, “And what knowledge do I have of what they do?
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قَالَ وَمَا عِلۡمِی﴾ أي علم لي ﴿بِمَا كَانُوا۟ یَعۡمَلُونَ ١١٢﴾