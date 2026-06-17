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Ash-Shu'ara
111
26:111
۞ قالوا انومن لك واتبعك الارذلون ١١١
۞ قَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ١١١
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They argued, “How can we believe in you, when you are followed ˹only˺ by the lowest of the low?”
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
তারা বলল, ‘আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব অথচ ইতরজনেরা তোমার অনুসরণ করছে?’