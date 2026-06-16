Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Ash-Shu'ara
104
26:104
وان ربك لهو العزيز الرحيم ١٠٤
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٤
ﲹ
ﲺ
ﲻ
ﲼ
ﲽ
ﲾ
And your Lord is certainly the Almighty, Most Merciful.
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (١٠٤)
] وه به دڵنیایى پهروهردگارت زۆر به عیززهت و باڵادهسته وه زۆر بهڕهحم و سۆزو بهزهییه.