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As-Saffat
166
37:166
وانا لنحن المسبحون ١٦٦
وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ ١٦٦
وَإِنَّا
لَنَحۡنُ
ٱلۡمُسَبِّحُونَ
١٦٦
And we are indeed the ones ˹constantly˺ glorifying ˹His praise˺.”
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na sisi ndio tunaomtakasa Mwenyezi Mungu na kila kisichofaa kunasibishwa nacho.»