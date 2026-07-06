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As-Saffat
161
37:161
فانكم وما تعبدون ١٦١
فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ١٦١
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Surely you ˹pagans˺ and whatever ˹idols˺ you worship
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Hakika yenu nyinyi, enyi wenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu, na kile mnachokiabudu badala ya Mwenyezi Mungu miongoni mwa waungu,