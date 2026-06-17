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As-Saffat
15
37:15
وقالوا ان هاذا الا سحر مبين ١٥
وَقَالُوٓا۟ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا سِحْرٌۭ مُّبِينٌ ١٥
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saying, “This is nothing but pure magic.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (١٥)
] وه ئهڵێن: ئهمه هیچ نیه تهنها جادوویهكی زۆر ئاشكرایهو محمد -
صلی الله علیه وسلم
- جادوو سیحری لێ كردووین.