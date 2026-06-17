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As-Saffat
12
37:12
بل عجبت ويسخرون ١٢
بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ١٢
ﲉ
ﲊ
ﲋ
ﲌ
In fact, you are astonished ˹by their denial˺, while they ridicule ˹you˺.
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Al-Sa'di
You are reading a tafsir for the group of verses 37:12 to 37:13
О Посланник! О человек! Ты поражен лживостью людей, которые отказываются уверовать в воскрешение и отворачиваются от многочисленных знамений и доказательств. Неверие таких людей действительно поражает и удивляет, потому что неизбежность Судного дня невозможно отрицать. Но что еще больше поражает разумного человека, так это поведение неверующих, которые насмехаются над посланником и верующими. Они не довольствуются тем, что отвергают истину, и осмеливаются глумиться над ней.