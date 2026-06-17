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As-Saffat
12
37:12
بل عجبت ويسخرون ١٢
بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ١٢
ﲉ
ﲊ
ﲋ
ﲌ
In fact, you are astonished ˹by their denial˺, while they ridicule ˹you˺.
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العربية
Tafsir Muyassar
بل عجبتَ -أيها الرسول- من تكذيبهم وإنكارهم البعث، وأعجب من إنكارهم وأبلغ أنهم يستهزئون بك، ويسخرون من قولك.