Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
As-Saffat
1
37:1
والصافات صفا ١
وَٱلصَّـٰٓفَّـٰتِ صَفًّۭا ١
ﱁ
ﱂ
ﱃ
By those ˹angels˺ lined up in ranks,
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
سوورهتی (صافات) واته: پۆله رێكهكان بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [
وَالصَّافَّاتِ صَفًّا (١)
] خوای گهوره سوێند ئهخوات به فریشتهكان كه له ئاسماندا پۆلیان بهستووه و پۆل پۆل به ڕێكی ڕاوهستاون وهكو پۆلى موسڵمانان له نوێژدا.