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An-Naml
36
27:36
فلما جاء سليمان قال اتمدونن بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون ٣٦
فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَـٰنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍۢ فَمَآ ءَاتَىٰنِۦَ ٱللَّهُ خَيْرٌۭ مِّمَّآ ءَاتَىٰكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ٣٦
فَلَمَّا
جَآءَ
سُلَيۡمَٰنَ
قَالَ
أَتُمِدُّونَنِ
بِمَالٖ
فَمَآ
ءَاتَىٰنِۦَ
ٱللَّهُ
خَيۡرٞ
مِّمَّآ
ءَاتَىٰكُمۚ
بَلۡ
أَنتُم
بِهَدِيَّتِكُمۡ
تَفۡرَحُونَ
٣٦
When the chief-envoy came to him, Solomon said, “Do you offer me wealth? What Allah has granted me is far greater than what He has granted you. No! It is you who rejoice in ˹receiving˺ gifts.
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Al-Sa'di
Нет, это вы радуетесь преподнесенным вам дарам. Царица отправила к Сулейману богатые дары и посольство, в составе которого находились самые мудрые и благоразумные мужи. Увидев преподнесенные ему дары, Сулейман не одобрил поведение сабейцев и даже разгневался на них за то, что они не выполнили его повеления. Он сказал: «Неужели вы можете одарить меня богатством? Ваши дары мне совершенно не нравятся, и я не испытываю от их вида никакой радости. Аллах одарил меня великими благами, и по Его милости я не нуждаюсь в ваших благодеяниях. Нет, это вы радуетесь преподнесенным вам дарам, потому что вы влюблены в земную жизнь и не имеете того, чем Господь наделил меня».