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An-Naml
30
27:30
انه من سليمان وانه بسم الله الرحمان الرحيم ٣٠
إِنَّهُۥ مِن سُلَيْمَـٰنَ وَإِنَّهُۥ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٣٠
إِنَّهُۥ
مِن
سُلَيۡمَٰنَ
وَإِنَّهُۥ
بِسۡمِ
ٱللَّهِ
ٱلرَّحۡمَٰنِ
ٱلرَّحِيمِ
٣٠
It is from Solomon, and it reads: ‘In the Name of Allah—the Most Compassionate, Most Merciful.
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
ثم بينت ممن الكتاب فقالت :
( إنه من سليمان )
وبينت المكتوب فقالت :
( وإنه بسم الله الرحمن الرحيم )