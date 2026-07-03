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003

3. Surah Ali 'Imran

Family of Imran

Read and listen to Surah Ali 'Imran with translation, tafsir, audio recitation, word-by-word meaning, and transliteration. Translation by The Rwanda Muslims Association Team.

In the Name of Allah—the Most Compassionate, Most Merciful
3:1
الم ١
الٓمٓ ١
١
Alif Laam Miim.
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