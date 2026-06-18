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Al-Qalam
47
68:47
ام عندهم الغيب فهم يكتبون ٤٧
أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ٤٧
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Or do they have access to ˹the Record in˺ the unseen, so they copy it ˹for all to see˺?
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Tafsir Muyassar
You are reading a tafsir for the group of verses 68:46 to 68:47
أم تسأل -أيها الرسول- هؤلاء المشركين أجرا دنيويا على تبليغ الرسالة فهم مِن غرامة ذلك مكلَّفون حِمْلا ثقيلا؟ بل أعندهم علم الغيب، فهم يكتبون عنه ما يحكمون به لأنفسهم مِن أنهم أفضل منزلة عند الله مِن أهل الإيمان به؟